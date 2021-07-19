https://news.day.az/azerinews/1363156.html Vəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO
Vəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO
Hazırda paytaxt restoranlarının birində Əməkdar artist Vəfa Zeynalovanın qızı Səbinənin toyudur.
Lent.az - ın əməkdaşının da iştirak etdiyi məclisdə şou-biznesin bir çox tanınmışları iştirak edir.
Qeyd edək ki, cütlük 4 il öncə Almaniyada tanış olub.
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