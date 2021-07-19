Vəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib

Hazırda paytaxt restoranlarının birində Əməkdar artist Vəfa Zeynalovanın qızı Səbinənin toyudur.

Lent.az - ın əməkdaşının da iştirak etdiyi məclisdə şou-biznesin bir çox tanınmışları iştirak edir.

Qeyd edək ki, cütlük 4 il öncə Almaniyada tanış olub.

Vəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEOVəfa Zeynalovanın qızı bu oğlana ərə gedib - Toydan görüntülər - FOTO/VİDEO