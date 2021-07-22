https://news.day.az/azerinews/1363479.html Dünyada ən çox hansı telefonlar satılır?
Dünyada ən çox hansı telefonlar satılır?
Dünyada ən çox satılan telefonlar məlum olub.
Lent.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, "Kanals bazaar" ağıllı telefonlar arasında sıralamanı açıqlayıb. Sıralamada Çinin ən böyük smartfon satıcısı olan "Xiaomi", ABŞ-ın "Apple" şirkətini geridə qoyaraq 2-ci yerə yüksəlib.
Qeyd edək ki, smartfon istehsalçısı arasında birinci yeri "Samsung" şirkəti tutur.
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