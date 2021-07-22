Dünyada ən çox hansı telefonlar satılır?

Dünyada ən çox satılan telefonlar məlum olub.

Lent.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, "Kanals bazaar" ağıllı telefonlar arasında sıralamanı açıqlayıb. Sıralamada Çinin ən böyük smartfon satıcısı olan "Xiaomi", ABŞ-ın "Apple" şirkətini geridə qoyaraq 2-ci yerə yüksəlib. 

Qeyd edək ki, smartfon istehsalçısı arasında birinci yeri "Samsung" şirkəti tutur.