https://news.day.az/azerinews/1366753.html Rafet el Roman Bakıda iş adamının qızının toyunda - VİDEO
Rafet el Roman Bakıda iş adamının qızının toyunda - VİDEO
Türkiyənin pop ulduzu Rafet el Roman Bakıya gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, bu haqda video "Prime TV Azerbaijan"ın Youtube kanalında yayılıb.
Mənbə yazır ki, sənətçi Azərbaycanın tanınmış iş adamı Mürvət Həsənlinin qızının toyunda iştirak edib.
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