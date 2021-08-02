Rafet el Roman Bakıda iş adamının qızının toyunda

Türkiyənin pop ulduzu Rafet el Roman Bakıya gəlib.

Day.Az xəbər verir ki, bu haqda video "Prime TV Azerbaijan"ın Youtube kanalında yayılıb.

Mənbə yazır ki, sənətçi Azərbaycanın tanınmış iş adamı Mürvət Həsənlinin qızının toyunda iştirak edib.