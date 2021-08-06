Rəfael Ağayev Olimpiya Oyunlarının ilk gümüş medalını qazandı

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında 75 kiloqramadək çəki dərəcəsində finala yüksəlmiş azərbaycanlı karateçi Rəfael Ağayev italiyalı Luici Buza qarşılaşıb.

Trend-in məlumatına görə, R.Ağayev hesabı ilə rəqibinə məğlub olub. Bununla da o, Azərbaycan adına Olimpiya Oyunlarının ilk gümüş medalını qazanıb.