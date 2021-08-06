https://news.day.az/azerinews/1367936.html Rəfael Ağayev Olimpiya Oyunlarının ilk gümüş medalını qazandı
Rəfael Ağayev Olimpiya Oyunlarının ilk gümüş medalını qazandı
Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında 75 kiloqramadək çəki dərəcəsində finala yüksəlmiş azərbaycanlı karateçi Rəfael Ağayev italiyalı Luici Buza qarşılaşıb.
Trend-in məlumatına görə, R.Ağayev hesabı ilə rəqibinə məğlub olub. Bununla da o, Azərbaycan adına Olimpiya Oyunlarının ilk gümüş medalını qazanıb.
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