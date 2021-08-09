https://news.day.az/azerinews/1368612.html Bu gün həlak olan leytenantın FOTOLARI
Bu gün həlak olan leytenantın FOTOLARI
Bu gün həlak olan leytenantın FOTOLARI
Azərbaycan Ordusunun bu gün həlak olan leytenant Babayev İlqar Rüfət oğlunun fotosu yayılıb.
Unikal.org xəbər verir ki, İlqar Babayev Oğuz rayonunun Calut kəndində anadan olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Ordusunun Təlim və Tədris Mərkəzinin poliqonunda keçirilən döyüş atışlı məşğələ zamanı bədbəxt hadisə nəticəsində leytenant Babayev İlqar Rüfət oğlu həlak olub.
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