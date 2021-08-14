https://news.day.az/azerinews/1369411.html Gizem Karaca “Alp Arslan”da
Gizem Karaca “Alp Arslan”da
"TRT" kanalında yayımlanması planlaşdırılan "Alp Arslan" serialına yeni aktrisa daxil olub.
Axşam.az xəbər verir ki, ekran işində Gizem Karaca rol alacaq. Aktrisa "Evdokya" obrazına həyat verəcək.
Qeyd edək ki, serialın baş rollarını Barış Arduçla Fahriye Evcen canlandıracaq.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре