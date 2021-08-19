https://news.day.az/azerinews/1370666.html "Uyanış Büyük Selçuklu"nun aktyoru yeni serialda
"Uyanış Büyük Selçuklu"nun aktyoru yeni serialda
"Show" telekanalında yayımlanması planlaşdırılan "Üç kuruş" serialının aktyor heyəti yığılmağa davam edir.
Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində sonuncu dəfə "Uyanış Büyük Selçuklu" serialında rol alan Ekin Koç da yer alacaq.
Qeyd edək ki, "Üç kuruş"da aktyor Uraz Kayqılaroğlu baş rollardan birini canlandıracaq.
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