https://news.day.az/azerinews/1374117.html Bu da aparıcı Ulviranın özündən gözəl qızı Zeynəb - FOTO
Bu da aparıcı Ulviranın özündən gözəl qızı Zeynəb - FOTO
Aparıcı Ülvira Qarayevadan sosial mediada paylaşım edib.
Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aparıcı instaqram hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda onun qızı Zeynəb də yer alıb. Aparıcının paylaşımı marağa səbəb olub.
Sözügedən fotonu təqdim edirik:
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