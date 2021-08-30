Bu da aparıcı Ulviranın özündən gözəl qızı Zeynəb

Aparıcı Ülvira Qarayevadan sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aparıcı instaqram hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda onun qızı Zeynəb də yer alıb. Aparıcının paylaşımı marağa səbəb olub.

Sözügedən fotonu təqdim edirik: