Onlar yüksək bal toplasalar da, tələbə ola bilmədilər

Bu il bir DİM-in bakalavrlar üçün keçirdiyi qəbul imtahanında bir neçə abturiyent kifayət qədər bal toplasa da universitet qazana bilməyib.



Müsabiqə şərtlərini ödəyən və ixtisas seçimi edib, ali məktəblərə qəbul ola bilməyən abituriyentlər əsasən 3 və 4-cü qruplar üzrə müəyyən edilib.



Belə ki, III ixtisas qrupu üzrə: 510-520 arası bal toplayan 1 abituriyent, 500-510 arası bal toplayan 1 abituriyent, 400 dən çox bal toplayan 14 abituriyent, 300 dən çox bal toplayan 89 abituriyent, 200 dən çox bal toplayan 557 abituriyent, IV ixtisas qrupu üzrə:600-610 arası bal toplayan 1 abituriyent, 550-560 arası bal toplayan 1 abituriyent, 500 dən çox bal toplayan 16 abituriyent, 400 dən çox bal toplayan 39 abituriyent, 300-dən çox bal toplayan 68 abituriyent, 200 dən çox bal toplayan 85 abituriyent universitet qazana bilməyib./ bakupost.az