https://news.day.az/azerinews/1381301.html "Kanunsuz topraklar" bu tarixdə yayımlanacaq
"Kanunsuz topraklar" bu tarixdə yayımlanacaq
Baş rollarını Uğur Günəş, Esra Bilgiç və Necip Memilinin canlandıracağı "Kanunsuz topraklar" serialının yayım tarixi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işi sentyabrın 29-da "Fox" telekanalında nümayiş olunacaq.
Qeyd edək ki, serialda Murad Daltaban, Kaan Taşaner, Hazar Motan, Eylül Su Sapan, Doğaç Yıldız kimi aktyorlar da rol alacaqlar.
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