"Kanunsuz topraklar" bu tarixdə yayımlanacaq

Baş rollarını Uğur Günəş, Esra Bilgiç və Necip Memilinin canlandıracağı "Kanunsuz topraklar" serialının yayım tarixi bəlli olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işi sentyabrın 29-da "Fox" telekanalında nümayiş olunacaq.

Qeyd edək ki, serialda Murad Daltaban, Kaan Taşaner, Hazar Motan, Eylül Su Sapan, Doğaç Yıldız kimi aktyorlar da rol alacaqlar.