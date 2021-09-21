"Son yaz"ın aktyoru "Kırmızı oda"da

Türkiyədə yayımlanan "Kırmızı oda" serialına yeni aktyor daxil olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ötən mövsüm "Son yaz" serialında rol alan aktyor Erdem Şanlı "Ozan" obrazına həyat verəcək.

O, ekran işində İlayda Alişanın (Süveyda) sevgilisi obrazını canlandıracaq.