https://news.day.az/azerinews/1382124.html "Son yaz"ın aktyoru "Kırmızı oda"da - FOTO
"Son yaz"ın aktyoru "Kırmızı oda"da - FOTO
Türkiyədə yayımlanan "Kırmızı oda" serialına yeni aktyor daxil olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ötən mövsüm "Son yaz" serialında rol alan aktyor Erdem Şanlı "Ozan" obrazına həyat verəcək.
O, ekran işində İlayda Alişanın (Süveyda) sevgilisi obrazını canlandıracaq.
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