https://news.day.az/azerinews/1383411.html “Baht oyunu”nda yeni aktyor - FOTO
“Baht oyunu”nda yeni aktyor - FOTO
"Kanal D" telekanalında yayımlanan "Baht oyunu" serialına yeni aktyor daxil olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Tuan Tunalı yer alacaq. Aktyor serialda vəkil obrazını canlandıracaq.
Qeyd edək ki, ekran işinin baş rollarını Cemre Baysellə Aytaç Şaşmaz paylaşır.
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