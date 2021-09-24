“Baht oyunu”nda yeni aktyor

"Kanal D" telekanalında yayımlanan "Baht oyunu" serialına yeni aktyor daxil olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Tuan Tunalı yer alacaq. Aktyor serialda vəkil obrazını canlandıracaq. 

Qeyd edək ki, ekran işinin baş rollarını Cemre Baysellə Aytaç Şaşmaz paylaşır.