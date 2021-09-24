https://news.day.az/azerinews/1383635.html "BakıKart"ın balansını onlayn artırmaq mümkün oldu - VİDEO
"BakıKart"ın balansını onlayn artırmaq mümkün oldu - VİDEO
"BakıKart"ın balansını onlayn artırmaq mümkün oldu.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, internet portalı üzərindən ödəmə sistemi təqdim olunub. Beləki, "BakıKart"ın balansını onlayn artırmaq üçün http://online.bakikart.az portalına daxil olaraq e-mail və ya telefon nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçib, şəxsi kabinet yaratmaq lazımdır.
Daha ətraflı video təlimatda
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