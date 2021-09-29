https://news.day.az/azerinews/1385313.html "Kuruluş Osman"ın yayım tarixi bəlli oldu
"Kuruluş Osman"ın yayım tarixi bəlli oldu
"Kuruluş Osman" serialının üçüncü mövsümünün yayım tarixi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işi oktyabrın 6-da "Atv" telekanalında tamaşaçılara təqdim olunacaq.
Qeyd edək ki, "Kuruluş Osman"ın baş rollarını Burak Özçivit, Emre Basalak, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Buse Arslan, Erkan Avcı, Yiğit Uçan, Yıldıray Şahinlər, Burak Çelik və Serhat Kılıç kimi məşhur aktyorlar canlandırır.
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