https://news.day.az/azerinews/1385323.html İvana Sert iki toy edəcək
İvana Sert iki toy edəcək
Modelyer İvana Sert evlilik hazırlıqlarına start verib.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki,mart ayında iş adamı Sezer Dermencidən evlilik təklifi alan modelyer nikah masasına oturmağa hazırlaşır.
Cütlüyün toyu İstanbulda və İzmirdə olacaq.
Qeyd edək ki, İvana Sert ərə getmək üçün 15 yaşlı oğlu Atəşdən də razılıq aldığını bildirmişdi.
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