https://news.day.az/azerinews/1385636.html Bakı-Sumqayıt sürət qatarında sərnişin sıxlığı yaşanır - İnterval azaldılacaq?
Bakı-Sumqayıt sürət qatarında sərnişin sıxlığı yaşanır - İnterval azaldılacaq?
Yeni tədris ili başlayandan Bakı-Sumqayıt sürət qatarında sərnişin sıxlığı yaşanır. Sıxlığın aradan qaldırılması üçün qatarlar arasında interval azaldıla bilərmi?
Bu barədə Day.Az-ın sorğusuna cavab olaraq "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib ki, tədris ili yeni başlayıb: "Hazırda monitorinq qrupları tərəfindən müşahidə aparılır. Sərnişin sıxlığı artarsa, onun aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görüləcək".
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