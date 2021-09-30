https://news.day.az/azerinews/1385814.html "Maraşlı”nın aktyoru “Kuruluş Osman”da - FOTO
"Maraşlı”nın aktyoru “Kuruluş Osman”da - FOTO
Türkiyənin "ATV" telekanalında yayımlanan "Kuruluş Osman" serialına yeni sima daxil olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Serhat Kılıç rol alacaq.
Qeyd edək ki, aktyor sonuncu dəfə "Maraşlı" serialında çəkilib. "Kuruluş Osman"ın yeni mövsümü isə oktaybrın 6-da yayımlanacaq.
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