"Maraşlı”nın aktyoru “Kuruluş Osman”da

Türkiyənin "ATV" telekanalında yayımlanan "Kuruluş Osman" serialına yeni sima daxil olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Serhat Kılıç rol alacaq.

Qeyd edək ki, aktyor sonuncu dəfə "Maraşlı" serialında çəkilib. "Kuruluş Osman"ın yeni mövsümü isə oktaybrın 6-da yayımlanacaq.