Tanınmış teleaparıcı Nübar Əbil İctimai TV-dəki işindən ayrılıb.

Day.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, telekanalda 3 il müddətində çalışan və bir sıra layihələrin aparıcısı olan N.Əbil bu barədə feysbukda yazıb.

O, hansı kanala keçdiyini qeyd etməsə də, bəzi həmkarları Nübar Əbilin fəaliyyətini "Space" telekanalında davam etdirəcəyini bildirib.