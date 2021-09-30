https://news.day.az/azerinews/1386008.html Tanınmış teleaparıcı İctimai TV-ni tərk etdi
Tanınmış teleaparıcı İctimai TV-ni tərk etdi
Tanınmış teleaparıcı Nübar Əbil İctimai TV-dəki işindən ayrılıb.
Day.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, telekanalda 3 il müddətində çalışan və bir sıra layihələrin aparıcısı olan N.Əbil bu barədə feysbukda yazıb.
O, hansı kanala keçdiyini qeyd etməsə də, bəzi həmkarları Nübar Əbilin fəaliyyətini "Space" telekanalında davam etdirəcəyini bildirib.
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