https://news.day.az/azerinews/1386668.html Helikopterlə təyyarə toqquşdu - ÖLƏNLƏR VAR
Helikopterlə təyyarə toqquşdu - ÖLƏNLƏR VAR
ABŞ-ın Arizona ştatında helikopterlə kiçiktutumlu təyyarə toqquşub.
Day.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli "ABC15" telekanalı məlumat yayıb.
Bildirilirb ki, hadisə Çendler hava limanı yaxınlığında qeydə alınıb.
Toqquşmadan sonra helikopter alovlanıb və içərisində olan iki nəfər ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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