O da "Mahkum"da rol alacaq

"Fox" telekanalında yayımlanması planlaşdırılan "Mahkum" serialının heyyətinə yeni aktrisa daxil olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, baş rollarını Onur Tuna ilə Seray Kayanın paylaşdığı ekran işində aktrisa Melike İpek Yalova da rol alacaq.

Büge rolu üçün daha əvvəl aktrisa Bade İşcillə görüşülsə də sonradan Melikenin obraz üçün uyğun olduğu qənaətinə gəlinib.

Qeyd edək ki, Melike bundan öncə "Bir zamanlar Çukurova"da Müjganı canlandırıb.