“Facebook”, “WhatsApp” və “Instagram”a daxil olmada problem yaranıb

"Facebook", "WhatsApp", "Instagram" kimi beynəlxalq platformalara daxil olmada problem yaranıb.

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, problem lokal deyil, qlobal xarakter daşıyır.