https://news.day.az/azerinews/1387554.html “Facebook”, “WhatsApp” və “Instagram”a daxil olmada problem yaranıb
“Facebook”, “WhatsApp” və “Instagram”a daxil olmada problem yaranıb
"Facebook", "WhatsApp", "Instagram" kimi beynəlxalq platformalara daxil olmada problem yaranıb.
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, problem lokal deyil, qlobal xarakter daşıyır.
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