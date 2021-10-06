31 yaşlı yunan futbolçu maşınında ölü tapıldı

21 yaşadək Yunanıstan millisinin oyunçusu olmuş Nikos Tsumanis Kalamariya sahillərində ölü halda tapılıb.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, futbolçu 4 oktyabrda dostuna maliyyə problemləri olduğunu və intihar etmək istədiyini dedikdən sonra yoxa çıxıb. 31 yaşlı Tsumanisin cəsədi avtomobilində tapılıb. Tibbi ekspertizanın rəyinə əsasən, futbolçu boğulma nəticəsində ölüb. Hazırda onun intihar edib-etmədiyi araşdırılır.

Qeyd edək ki, Tsumanis "Aris", "ksanti", "Pantrakikos" və "Kerkiru" klublarında 126 oyun keçirib. Cari ilin yayında Nikos "Makedonikos"a transfer olub.