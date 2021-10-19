Bu gün ÇL-də 8 matç var

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin üçüncü turuna start veriləcək.

Day.Az Milli.Az-a isitnadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 8 qarşılaşma baş tutacaq.

19 oktyabr
Çempionlar Liqası, qrup mərhələsi

A qrupu 

20:45. Brügge (Belçika) - Mançester Siti (İngiltərə)
23:00. PSJ (Fransa) - Leyspiq (Almaniya)

B qrupu

23:00. Atletiko Madrid (İspaniya) - Liverpul (İngiltərə)
23:00. Portu (Portuqaliya) - Milan (İtaliya)

C qrupu

20:45. Beşiktaş (Türkiyə) - Sportinq (Portuqaliya)

23:00. Ayaks (Niderland) - Borussiya D. (Almaniya)

D qrupu

23:00. İnter (İtaliya) - Şerif (Moldova)
23:00. Şaxtyor (Ukrayna) - Real (İspaniya)