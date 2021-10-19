https://news.day.az/azerinews/1393379.html Bu gün ÇL-də 8 matç var
19 oktyabr
20:45. Brügge (Belçika) - Mançester Siti (İngiltərə)
23:00. Atletiko Madrid (İspaniya) - Liverpul (İngiltərə)
23:00. İnter (İtaliya) - Şerif (Moldova)
Bu gün ÇL-də 8 matç var
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin üçüncü turuna start veriləcək.
Day.Az Milli.Az-a isitnadən xəbər verir ki, ilk oyun günündə 8 qarşılaşma baş tutacaq.
19 oktyabr
Çempionlar Liqası, qrup mərhələsi
A qrupu
20:45. Brügge (Belçika) - Mançester Siti (İngiltərə)
23:00. PSJ (Fransa) - Leyspiq (Almaniya)
B qrupu
23:00. Atletiko Madrid (İspaniya) - Liverpul (İngiltərə)
23:00. Portu (Portuqaliya) - Milan (İtaliya)
C qrupu
20:45. Beşiktaş (Türkiyə) - Sportinq (Portuqaliya)
23:00. Ayaks (Niderland) - Borussiya D. (Almaniya)
D qrupu
23:00. İnter (İtaliya) - Şerif (Moldova)
23:00. Şaxtyor (Ukrayna) - Real (İspaniya)
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