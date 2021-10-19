Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" "Brügge"ni, "Sportinq" "Beşiktaş"ı darmadağın etdi

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qruo mərhələsi çərçivəsində 3-cü turun ilk oyunları keçirilib.

Day.Az oyunlarda qeydə alınan nəticələri təqdim edir:

"Brügge" (Belçika) - 1:5 - "Mançester Siti" (İngiltərə)

"Beşiktaş" (Türkiyə) - 1:4 - "Sportinq" (Portuqaliya)