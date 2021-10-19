https://news.day.az/azerinews/1393754.html Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" "Brügge"ni, "Sportinq" "Beşiktaş"ı darmadağın etdi
Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" "Brügge"ni, "Sportinq" "Beşiktaş"ı darmadağın etdi
Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının qruo mərhələsi çərçivəsində 3-cü turun ilk oyunları keçirilib.
Day.Az oyunlarda qeydə alınan nəticələri təqdim edir:
"Brügge" (Belçika) - 1:5 - "Mançester Siti" (İngiltərə)
"Beşiktaş" (Türkiyə) - 1:4 - "Sportinq" (Portuqaliya)
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