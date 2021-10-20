Dünyanın ən güclü 10 ordusu

ABŞ-ın hərbi statistika saytı olan "Global Firepower" dünyanın ən güclü ordularının yeni siyahısını açıqlayıb.

Day.Az lent.az-a istinadən həmin statistikadakı 10 ən güclü ordunu təqdim edir:

1. ABŞ - 2 milyon 245 min personal, 13 mindən çox təyyarə, 6100 tank, 40 min zirehli texnika.

2. Rusiya - 3.5 milyon personal, 4144 təyyarə, 13 min tank, 27100 zirehli texnika.

3. Çin - 3 milyon 335 min personal, 3260 təyyarə, 3205 tank, 35 min zirehli texnika.

4. Hindistan - 5 milyon personal, 2119 təyyarə, 4730 tank, 10 min zirehli texnika.

5. Yaponiya - 319 min personal, 1480 təyyarə, 1004 tank, 5500 zirehli texnika.

6. Cənubi Koreya - 7 milyona yaxın personal, 1581 təyyarə, 2600 tank, 14011 zirehli texnika.

7. Fransa - 450 min personal, 1000-dən çox təyyarə, 406 tank, 6420 zirehli texnika.

8. İngiltərə - 275 min personal, 738 təyyarə, 109 tank,  5500 zirehli texnika.

9. Braziliya - 2 milyondan çox personal, 449 tank, 676 təyyarə.

10. Pakistan - 1.7 milyonluq personal, 2680 tank, 10 minə yaxın zirehli texnika.