Məşhur müğənni "Kırmızı oda"da
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Türkiyənin "TV8" telekanalında yayımlanan "Kırmızı oda" serialına yeni aktyor daxil olub.

Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində müğənni Gökhan Özoğuz rol alacaq.

Sənətçi yuxu problemi yaşayan "Dara" obrazına həyat verəcək.

Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Binnur Kaya canlandırır.