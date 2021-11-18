https://news.day.az/azerinews/1404790.html Məşhur müğənni "Kırmızı oda"da - FOTO
Məşhur müğənni "Kırmızı oda"da - FOTO
Türkiyənin "TV8" telekanalında yayımlanan "Kırmızı oda" serialına yeni aktyor daxil olub.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində müğənni Gökhan Özoğuz rol alacaq.
Sənətçi yuxu problemi yaşayan "Dara" obrazına həyat verəcək.
Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Binnur Kaya canlandırır.
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