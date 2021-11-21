"El kızı"nda yeni aktrisa
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"Fox" telekanalında yayımlanan "El kızı" serialına yeni aktrisa daxil olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində Birgül Ulusoy rol alacaq.

Aktrisa "Cevriye Turan" obrazına həyat verəcək.

Qeyd edək ki, serialın baş rollarını Sevda Erginci, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz paylaşır.