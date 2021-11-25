Mahir Emrelinin komandası "Lester"ə qarşı
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Millimizin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi  "Legiya" bu gün Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci tur oyununu keçirəcək.

Day.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Varşava təmsilçisi "Lester"in qonağı olacaq. Matç Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. 

Qeyd edək ki, bu komandalar arasında Polşada oynanılan ilk görüşdə "Legiya" 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yeganə qolu məhz millimizin üzvü vurub.

26 noyabr

00:00. "Lester" (İngiltərə) -  "Legiya" (Polşa)

25 noyabr

"Spartak" (Rusiya) - "Napoli" (İtaliya) - 2:1
Qollar:Sobolev, 3-pen (1:0), 28 (2:0), Elmas, 64 (2:1)

1 Spartak Moskva 5 2 1 2 9 9 0 7  
2 Napoli 5 2 1 2 12 8 +4 7  
3 Legiya 4 2 0 2 3 7 -4 6  
4 Lester 4 1 2 1 7 7 0 5