https://news.day.az/azerinews/1407900.html Mahir Emrelinin komandası "Lester"ə qarşı
"Spartak" (Rusiya) - "Napoli" (İtaliya) - 2:1
Mahir Emrelinin komandası "Lester"ə qarşı
Millimizin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Legiya" bu gün Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci tur oyununu keçirəcək.
Day.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, Varşava təmsilçisi "Lester"in qonağı olacaq. Matç Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında Polşada oynanılan ilk görüşdə "Legiya" 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Yeganə qolu məhz millimizin üzvü vurub.
26 noyabr
00:00. "Lester" (İngiltərə) - "Legiya" (Polşa)
25 noyabr
"Spartak" (Rusiya) - "Napoli" (İtaliya) - 2:1
Qollar:Sobolev, 3-pen (1:0), 28 (2:0), Elmas, 64 (2:1)
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|Spartak Moskva
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|1
|2
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|7
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|Napoli
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|2
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|+4
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|Legiya
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|0
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|3
|7
|-4
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|Lester
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|1
|2
|1
|7
|7
|0
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