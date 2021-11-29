14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb
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19-25 noyabr 2021-ci il tarixlərində AQTA tərəfindən ümumilikdə 14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınaraq qeydiyyat şəhadətnaməsi sifarişçiyə təqdim olunub.

Bu barədə Trend-ə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib.

Qeydiyyata alınan baytarlıq preparatlarından 1 ədədi Belçika, 1 ədədi Almaniya, 2 ədədi İspaniya, 3 ədədi Niderland, 7 ədədi isə Belarus istehsalıdır.

İstehsalçı ölkə

İstehsalçı şirkət

Preparatın adı

Preparatın növü

1

İspaniya

"İndustrial Veterenaria S.A" , LIVISTO Company"

Multivit

baytarlıq preparatı

2

İspaniya

"İndustrial Veterenaria S.A" , LIVISTO Company"

Gentaprim

baytarlıq preparatı

3

Niderland

"Nutrivet B.V."

Nutri AMP 200 WS

baytarlıq preparatı

4

Niderland

"Nutrivet B.V."

Nutri -oxy 200 LA

baytarlıq preparatı

5

Niderland

"Nutrivet B.V."

Nutri -oxy 100

baytarlıq preparatı

6

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Linkovik

baytarlıq preparatı

7

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Santel 10 %

baytarlıq preparatı

8

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Mizofen-F

baytarlıq preparatı

9

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Amprolium 30%-li

baytarlıq preparatı

10

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Oksitetrasiklin hidroxlorid 1000

baytarlıq preparatı

11

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Tilanik

baytarlıq preparatı

12

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Fenbenqran

baytarlıq preparatı

13

Belçika

"İntraco Ltd N.Y "

Salinofarm 12% (Salinomisin natrium)

baytarlıq preparatı

14

Almaniya

LOXAVET pharma GmbH

Kanikvantel plyus

 

baytarlıq preparatı

İstehsalçı ölkə

İstehsalçı şirkət

Preparatın adı

Preparatın növü

1

İspaniya

"İndustrial Veterenaria S.A" , LIVISTO Company"

Multivit

baytarlıq preparatı

2

İspaniya

"İndustrial Veterenaria S.A" , LIVISTO Company"

Gentaprim

baytarlıq preparatı

3

Niderland

"Nutrivet B.V."

Nutri AMP 200 WS

baytarlıq preparatı

4

Niderland

"Nutrivet B.V."

Nutri -oxy 200 LA

baytarlıq preparatı

5

Niderland

"Nutrivet B.V."

Nutri -oxy 100

baytarlıq preparatı

6

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Linkovik

baytarlıq preparatı

7

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Santel 10 %

baytarlıq preparatı

8

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Mizofen-F

baytarlıq preparatı

9

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Amprolium 30%-li

baytarlıq preparatı

10

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Oksitetrasiklin hidroxlorid 1000

baytarlıq preparatı

11

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Tilanik

baytarlıq preparatı

12

Belarus Respublikası

Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM

Fenbenqran

baytarlıq preparatı

13

Belçika

"İntraco Ltd N.Y "

Salinofarm 12% (Salinomisin natrium)

baytarlıq preparatı

14

Almaniya

LOXAVET pharma GmbH

Kanikvantel plyus

baytarlıq preparatı
 