14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınıb
19-25 noyabr 2021-ci il tarixlərində AQTA tərəfindən ümumilikdə 14 adda baytarlıq preparatı, yem və yem əlavəsi dövlət qeydiyyatına alınaraq qeydiyyat şəhadətnaməsi sifarişçiyə təqdim olunub.
Bu barədə Trend-ə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib.
Qeydiyyata alınan baytarlıq preparatlarından 1 ədədi Belçika, 1 ədədi Almaniya, 2 ədədi İspaniya, 3 ədədi Niderland, 7 ədədi isə Belarus istehsalıdır.
|
№
|
İstehsalçı ölkə
|
İstehsalçı şirkət
|
Preparatın adı
|
Preparatın növü
|
1
|
İspaniya
|
"İndustrial Veterenaria S.A" , LIVISTO Company"
|
Multivit
|
baytarlıq preparatı
|
2
|
İspaniya
|
"İndustrial Veterenaria S.A" , LIVISTO Company"
|
Gentaprim
|
baytarlıq preparatı
|
3
|
Niderland
|
"Nutrivet B.V."
|
Nutri AMP 200 WS
|
baytarlıq preparatı
|
4
|
Niderland
|
"Nutrivet B.V."
|
Nutri -oxy 200 LA
|
baytarlıq preparatı
|
5
|
Niderland
|
"Nutrivet B.V."
|
Nutri -oxy 100
|
baytarlıq preparatı
|
6
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Linkovik
|
baytarlıq preparatı
|
7
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Santel 10 %
|
baytarlıq preparatı
|
8
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Mizofen-F
|
baytarlıq preparatı
|
9
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Amprolium 30%-li
|
baytarlıq preparatı
|
10
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Oksitetrasiklin hidroxlorid 1000
|
baytarlıq preparatı
|
11
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Tilanik
|
baytarlıq preparatı
|
12
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Fenbenqran
|
baytarlıq preparatı
|
13
|
Belçika
|
"İntraco Ltd N.Y "
|
Salinofarm 12% (Salinomisin natrium)
|
baytarlıq preparatı
|
14
|
Almaniya
|
LOXAVET pharma GmbH
|
Kanikvantel plyus
|
baytarlıq preparatı
|
№
|
İstehsalçı ölkə
|
İstehsalçı şirkət
|
Preparatın adı
|
Preparatın növü
|
1
|
İspaniya
|
"İndustrial Veterenaria S.A" , LIVISTO Company"
|
Multivit
|
baytarlıq preparatı
|
2
|
İspaniya
|
"İndustrial Veterenaria S.A" , LIVISTO Company"
|
Gentaprim
|
baytarlıq preparatı
|
3
|
Niderland
|
"Nutrivet B.V."
|
Nutri AMP 200 WS
|
baytarlıq preparatı
|
4
|
Niderland
|
"Nutrivet B.V."
|
Nutri -oxy 200 LA
|
baytarlıq preparatı
|
5
|
Niderland
|
"Nutrivet B.V."
|
Nutri -oxy 100
|
baytarlıq preparatı
|
6
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Linkovik
|
baytarlıq preparatı
|
7
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Santel 10 %
|
baytarlıq preparatı
|
8
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Mizofen-F
|
baytarlıq preparatı
|
9
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Amprolium 30%-li
|
baytarlıq preparatı
|
10
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Oksitetrasiklin hidroxlorid 1000
|
baytarlıq preparatı
|
11
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Tilanik
|
baytarlıq preparatı
|
12
|
Belarus Respublikası
|
Vik-Zdorovye Zhivotnykh XM
|
Fenbenqran
|
baytarlıq preparatı
|
13
|
Belçika
|
"İntraco Ltd N.Y "
|
Salinofarm 12% (Salinomisin natrium)
|
baytarlıq preparatı
|
14
|
Almaniya
|
LOXAVET pharma GmbH
|
Kanikvantel plyus
|
baytarlıq preparatı
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