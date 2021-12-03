https://news.day.az/azerinews/1411048.html "Azerreyl" voleybol klubunun prezidenti istefa verdi - FOTO
"Azerreyl" voleybol klubunun prezidenti istefa verdi - FOTO
Fərid Xəlilov "Azerreyl" voleybol klubunun prezidenti vəzifəsindən istefa verib.
Bu barədə Day.Az oxu24.com-a istinadən xəbər verir. F.Xəlilov səbəb kimi yeni təyinatının olacağını göstərib.
Onun Azərbaycan Voleybol Federasiyasında işə başlayacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Fərid Xəlilov 2019-cu ilin mayından "Azerreyl"ə rəhbərlik edirdi.
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