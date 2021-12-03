"Azerreyl" voleybol klubunun prezidenti istefa verdi
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Fərid Xəlilov "Azerreyl" voleybol klubunun prezidenti vəzifəsindən istefa verib.

Bu barədə Day.Az oxu24.com-a istinadən xəbər verir. F.Xəlilov səbəb kimi yeni təyinatının olacağını göstərib.

Onun Azərbaycan Voleybol Federasiyasında işə başlayacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, Fərid Xəlilov 2019-cu ilin mayından "Azerreyl"ə rəhbərlik edirdi.