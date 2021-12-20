https://news.day.az/azerinews/1417525.html Tanınmış aktyorlar eyni serialda rol alacaq - FOTO
Tanınmış aktyorlar eyni serialda rol alacaq - FOTO
Baş rolunu Tolqa Sarıtaşla Haluk Bilginerin paylaşdığı "Baba" serialının aktyor heyəti bəlli olmağa başlayıb.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Özgə Özacar, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Oktay Çubuk, Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Rumeli ve Ayda Aksel rol alacaq.
Qeyd edək ki, serial "Show" telekanalında yayımlanacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре