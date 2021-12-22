Avropanın futbol yığması açıqlanıb - FOTO
Avropanın rəmzi yığması açıqlanıb.
Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (İFFHS) 2021-ci ilin ən yaxşı "11-liy"ini müəyyənləşdirib.
Qurum rəmzi komandaya ehtiyat oyunçular da əlavə edib. Heyətə Tomas Tuxel baş məşqçi seçilib.
Qapıçı: Canluici Donnarumma (İtaliya, "Milan"/PSJ);
Müdafiəçilər: Sesar Aspilikueta (İspaniya, "Çelsi"), Leonardo Bonuççi, Corco Kyellini (hər ikisi İtaliya, "Yuventus"), Ruben Dias (Portuqaliya, "Mançester Siti");
Yarımmüdafiəçilər: Jorjinyo (İtaliya, "Çelsi"), Kevin de Breyne (Belçika, "Mançester Siti"), Nqolo Kante (Fransa, "Çelsi");
Hücumçular: Kriştiano Ronaldo (Portuqaliya, "Yuventus"/"Mançester Yunayted"), Robert Levandovski (Polşa, "Bavariya"), Kilian Mbappe (Fransa, PSJ);
Ehtiyat oyunçular: Manuel Noyer (Almaniya, "Bavariya"), Joao Kanselo (Portuqaliya, "Mançester Siti"), Antonio Rudiger (Almaniya, "Çelsi"), Tomas Müller (Almaniya, "Bavariya"), Brunu Fernandes (Portuqaliya, "Mançester Yunayted"),, Erlinq Haland (Norveç, "Borussiya" D, Kərim Benzema (Fransa, "Real");
Baş məşqçi: Tomas Tuxel (Almaniya, "Çelsi")
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре