https://news.day.az/azerinews/1422683.html Pandemiyanın başa çatacağı dəqiq tarix açıqlandı
Pandemiyanın başa çatacağı dəqiq tarix açıqlandı
Koronavirusun "Omikron" ştammına yoluxma dalğası 2022-ci ilin fevralın 20-də sona çatacaq, sözügedən ştammın koronavirus infeksiyasının son mutasiyası olduğu ehtimal olunur.
Day.Az Big.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aristotel Universitetinin professoru Demosfen Sariyannis danışıb.
Yunan alim bu proqnozunda koronavirus pandemiya dalğasının riyazi inkişaf modelinə əsaslanıb.
Alim "Omikron"u koronavirusun sonuncu sıçrayışı adlandırıb.
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