Pandemiyanın başa çatacağı dəqiq tarix açıqlandı
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Koronavirusun "Omikron" ştammına yoluxma dalğası 2022-ci ilin fevralın 20-də sona çatacaq, sözügedən ştammın koronavirus infeksiyasının son mutasiyası olduğu ehtimal olunur.

Day.Az Big.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Aristotel Universitetinin professoru Demosfen Sariyannis danışıb.

Yunan alim bu proqnozunda koronavirus pandemiya dalğasının riyazi inkişaf modelinə əsaslanıb.

Alim "Omikron"u koronavirusun sonuncu sıçrayışı adlandırıb.