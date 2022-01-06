https://news.day.az/azerinews/1423784.html Türkiyəli aktyor tanınmaz halda - FOTO
Türkiyəli aktyor tanınmaz halda - FOTO
Türkiyəli aktyor Tolqahan Sayışman "Aynasız" filmi üçün obyektiv qarşısına keçib.
Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyor ekran işində "Efehan" ve "Haluk" obrazına həyat verəcək.
Sayışman "Haluk" obrazı üçün özəl hazırlıqdan sonra saqqallı və kök hala bürünüb.
Çəkiliş zamanı aktyoru görən antalyalılar onu tanımaqda çətinlik çəkiblər.
Tolqahanın bu halı sosial şəbəkədə də gündəm olub.
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