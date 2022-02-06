Tanınmış aktrisanın serialı bu tarixdə yayımlanacaq

Tanınmış aktrisa və yazıçı İclal Aydının qələmə aldığı "Üç kız kardeş" romanı əsasında lentə alınan serialın yayım tarixi bəlli olub.

Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işi 22 fevralda izləyicilərin ixtiyarına veriləcək. Layihə "Kanal D"də yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, serialda Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu və Hakan Atalay kimi bir çox aktyor rol alacaq.