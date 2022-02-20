https://news.day.az/azerinews/1437183.html "Kırgın çiçekler"in aktyorları 7 il sonra - FOTO
"Kırgın çiçekler"in aktyorları 7 il sonra - FOTO
Bir zamanlar yayımlanan "Kırgın çiçekler" serialının aktyorları 7 ildən sonra yenidən bir araya gəlib.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində boş rolu ifa edən aktrisa Gökçe Akyıldız (Songül Celen Ertürk) görüşdən olan fotonu instaqram hesabında paylaşaraq "komanda" şərhini yazıb.
Şəkildə Gökçe ilə yanaşı Naz Çağla Irmak (Kader Lokumcuzade), Aleyna Solaker (Meral Kendir), Hazar Motan (Cemre Derinoğlu), Arif Diren (Güney Ertürk), Mehmet Aykaç (Serkan Özgün), Nil Keser (Defne Özgün) yer alıb.
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