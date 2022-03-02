“Camdakı kız”da yeni aktyor
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Türkiyənin məşhur "Camdakı kız" serialına yeni aktyor daxil olacaq.

Day.Az türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ekran işində Erhan Yazıcıoğlu rol alacaq.

Belə  ki, aktyor "Cana"nın atası "Haluk Atasoy" obrazına həyat verəcək. Yazıcıoğlu serialda gənc xanımla sevgili olan varlı adamı canlandıracaq.