https://news.day.az/azerinews/1444831.html 52 yaşlı model türk fotoqrafın kamerası qarşısında - FOTO
52 yaşlı model türk fotoqrafın kamerası qarşısında - FOTO
Dünyaca məşhur ifaçı Cennifer Lopez "Dolce & Gabbana" brendi üçün kamera qarşısına keçib.
Day.Az olay-a istinadən xəbər verir ki, müğənni model Devid Ceyms Qandi ilə pozalar verib. Onların fotosunu türk fotoqraf Mert Alaş lentə alıb.
52 yaşlı Cey Lo fit görüntüsü ilə diqqət çəkib.
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