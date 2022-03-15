52 yaşlı model türk fotoqrafın kamerası qarşısında
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Dünyaca məşhur ifaçı Cennifer Lopez "Dolce & Gabbana" brendi üçün kamera qarşısına keçib.

Day.Az olay-a istinadən xəbər verir ki, müğənni model Devid Ceyms Qandi ilə pozalar verib. Onların fotosunu türk fotoqraf Mert Alaş lentə alıb.

52 yaşlı Cey Lo fit görüntüsü ilə diqqət çəkib.