https://news.day.az/azerinews/1447617.html Levandovski "Barselona"ya keçməyə razılıq verib
Levandovski "Barselona"ya keçməyə razılıq verib
"Bavariya"nın polşalı futbolçusu Robert Levandovski transferlə bağlı "Barselona"ya cavab verib.
Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Sportitalia" öz "Twitter" səhifəsində yazıb.
Bildirilib ki, "Barselona" rəhbərliyi 33 yaşlı futbolçudan ilkin razılıq alıb. İndi komanda hücumçunun transferini Almaniya klubu ilə razılaşmalı olacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре