Levandovski "Barselona"ya keçməyə razılıq verib
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"Bavariya"nın polşalı futbolçusu Robert Levandovski transferlə bağlı "Barselona"ya cavab verib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə "Sportitalia" öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

Bildirilib ki, "Barselona" rəhbərliyi 33 yaşlı futbolçudan ilkin razılıq alıb. İndi komanda hücumçunun transferini Almaniya klubu ilə razılaşmalı olacaq.