https://news.day.az/azerinews/1448366.html O, da "Teşkilat"dan ayrılır - FOTO
O, da "Teşkilat"dan ayrılır - FOTO
"TRT 1" kanalında yayımlanan "Teşkilat" serialında növbəti ayrılıq yaşanacaq.
Day.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində "Ceren" obrazını canlandıran aktrisa Ezgi Eyüboğlu layihədən ayrılır.
Xatırladaq ki, sonuncu dəfə ekran işindən "Mete başkan" obrazını canlandıran aktyor Mesut Akustan ayrılıb.
Qeyd edək ki, serialda Dəniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Gürkan Uyqun kimi məşhur aktyorlar çəkilir.
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