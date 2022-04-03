Azərbaycanlı model partlayışda ağır yaralandı
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Türkiyədə yayımlanan məşhur "İşte benim stilim" proqramının üçüncü sezon iştirakçısı, azərbaycanlı model Təranə Rzayeva (Merlin Təranə) dünən baş verən partlayışda ağır yaralanıb.

Day.Az OLAY-a istinadən yazır ki, hadisə zamanı beton parçaları onun üzərinə düşüb.

O, hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Vəziyyətinin ağır olduğu söylənilir.