https://news.day.az/azerinews/1449819.html Azərbaycanlı model partlayışda ağır yaralandı - FOTO
Azərbaycanlı model partlayışda ağır yaralandı - FOTO
Türkiyədə yayımlanan məşhur "İşte benim stilim" proqramının üçüncü sezon iştirakçısı, azərbaycanlı model Təranə Rzayeva (Merlin Təranə) dünən baş verən partlayışda ağır yaralanıb.
Day.Az OLAY-a istinadən yazır ki, hadisə zamanı beton parçaları onun üzərinə düşüb.
O, hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Vəziyyətinin ağır olduğu söylənilir.
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