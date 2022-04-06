https://news.day.az/azerinews/1450356.html Daha bir serial eşqi gerçək oldu - FOTO
Daha bir serial eşqi gerçək oldu - FOTO
Türkiyəli aktrisa Gülper Özdemirlə həmkarı Mehmet Aykaç eşq yaşamağa başlayıb.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Bir zamanlar Kıbrıs" serialında birgə rol alan cütlüyün dostluğu sevgiyə çevrilib.
Cütlük birlikdə istirahətə yollanıb və oradan olan fotolarını sosial media hesablarında paylaşıblar.
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