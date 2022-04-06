Daha bir serial eşqi gerçək oldu
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Türkiyəli aktrisa Gülper Özdemirlə həmkarı Mehmet Aykaç eşq yaşamağa başlayıb.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "Bir zamanlar Kıbrıs" serialında birgə rol alan cütlüyün dostluğu sevgiyə çevrilib.

Cütlük birlikdə istirahətə yollanıb və oradan olan fotolarını sosial media hesablarında paylaşıblar.