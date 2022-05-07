Tanınmış aktyor da bu serialda rol alacaq
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Türkiyənin "FOX" telekanalında yayımlanan "İyilik" serialının heyyətinə yeni sima daxil olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində aktyor Özgür Çevik rol alacaq. O, layihədə "Koray" obrazına həyat verəcək.

Qeyd edək ki, serialın baş rollarını Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey və Perihan Savaş canlandırır.