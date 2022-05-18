https://news.day.az/azerinews/1462499.html O da Arasın serialında olacaq - FOTO
O da Arasın serialında olacaq - FOTO
Türkiyəli aktyor Aras Bulut İynəmlinin baş rolunu canlandıracağı "Atatürk" serialında rol alacaq simalardan daha birinin kimliyi açıqlanıb.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işində aktrisa Esra Bilgiç də rol alacaq.
Qeyd edək ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün həyatından bəhs edən serialda Songül Ödən, Mehmet Günsür, Bərk Cankat, Bertan Asllani, Sahra Saş da yer alır.
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