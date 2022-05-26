"Teknofest" festivalından FOTOSESSİYA
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Trend-in məlumatına görə, festivalın ilk günü böyük maraqla qarşılanıb. Hazırda davam etməkdə olan festivalda rəsmi açılış mərasimindən sonra müxtəlif hava şouları, sərgi və digər tədbirlər keçirilir.

Trend-in fotoqrafı Zaur Mustafayevin "Teknofest" festivalının açılış günündən lentə aldığı görüntüləri təqdim edirik.

Qeyd edək ki, "Teknofest" mayın 29-dək davam edəcək.