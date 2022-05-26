https://news.day.az/azerinews/1465290.html "Teknofest" festivalından FOTOSESSİYA
"Teknofest" festivalından FOTOSESSİYA
Trend-in məlumatına görə, festivalın ilk günü böyük maraqla qarşılanıb. Hazırda davam etməkdə olan festivalda rəsmi açılış mərasimindən sonra müxtəlif hava şouları, sərgi və digər tədbirlər keçirilir.
Trend-in fotoqrafı Zaur Mustafayevin "Teknofest" festivalının açılış günündən lentə aldığı görüntüləri təqdim edirik.
Qeyd edək ki, "Teknofest" mayın 29-dək davam edəcək.
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