https://news.day.az/azerinews/1466110.html Selçuk Bayraktar yeni paylaşım etdi: “Türkün gücünü dünya görsün, yerini bilsin” - VİDEO
Selçuk Bayraktar yeni paylaşım etdi: “Türkün gücünü dünya görsün, yerini bilsin” - VİDEO
"Niyə TEKNOFEST təşkil edirik?" deyərək soruştuğum, gənc bir universitet tələbəsi bacımın dediyi kimi: "Türkün gücünü dünya görsün, yerini bilsin!"
Milli.Az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin "Baykar Savunma" şirkətinin texniki direktoru, "Bayraqdar" pilotsuz uçuş aparatının (PUA) yaradıcısı Selçuk Bayraktar özünün tviterdəki hesabında "TEKNOFEST Azərbaycan" festivalı ilə bağlı paylaşımında yazıb.
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