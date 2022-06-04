https://news.day.az/azerinews/1467642.html "Kırmızı oda"nın aktrisası yeni serialda
"Kırmızı oda"nın aktrisası yeni serialda
"Kırmızı oda", "Akrep" kimi məşhur seriallarda rol alan aktrisa Evrim Alasyanın yeni layihəsi bəlli olub.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Netflix"də 3 mövsüm yayımlanması planlaşdırılan "Tərzi" serialında rol alacaq.
Qeyd edək ki, ekran işinin baş rolunu Çağatay Ulusoy canlandıracaq.
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