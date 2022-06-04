"Kırmızı oda"nın aktrisası yeni serialda
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"Kırmızı oda", "Akrep" kimi məşhur seriallarda rol alan aktrisa Evrim Alasyanın yeni layihəsi bəlli olub.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa "Netflix"də 3 mövsüm yayımlanması planlaşdırılan "Tərzi" serialında rol alacaq.

Qeyd edək ki, ekran işinin baş rolunu Çağatay Ulusoy canlandıracaq.