Finaldan əvvəl serialdan ayrılır
Depozit faizini öncədən al!

"Fox" telekanalında yayımlanan "Mahkum" serialında növbəti ayrılıq yaşanacaq.

Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, finala yaxınlaşan ekran işinə Muharrem Türkseven vida edəcək. O, serialda "Kamber" obrazına həyat verirdi.

Qeyd edək ki, layihənin baş rollarını Onur Tunayla İsmayıl Hacıoğlunun paylaşır.