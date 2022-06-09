https://news.day.az/azerinews/1468882.html Finaldan əvvəl serialdan ayrılır - FOTO
Finaldan əvvəl serialdan ayrılır - FOTO
"Fox" telekanalında yayımlanan "Mahkum" serialında növbəti ayrılıq yaşanacaq.
Day.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, finala yaxınlaşan ekran işinə Muharrem Türkseven vida edəcək. O, serialda "Kamber" obrazına həyat verirdi.
Qeyd edək ki, layihənin baş rollarını Onur Tunayla İsmayıl Hacıoğlunun paylaşır.
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