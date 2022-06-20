https://news.day.az/azerinews/1472141.html Məşhur aktyorlar Oktay Kaynarcanın yeni serialında - FOTO
Məşhur aktyorlar Oktay Kaynarcanın yeni serialında - FOTO
"Mən bu cahana sığmazam" serialının aktyor heyəti bəlli olmağa başlayıb.
Day.Az Axşam az-a istinadən xəbər verir ki, ekran işində Eren Vurdem, Işıl Yücesoy, Ebru Özkan, Burcu Binici, İnanç Konukçu, Birce Akalay, Raqıp Savaş, Mina Dərman rol alacaqlar.
Qeyd edək ki, serialın baş rolunu Oktay Kaynarcayla Pelin Akıl canlandıracaq.
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