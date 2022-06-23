https://news.day.az/azerinews/1472947.html O da Neslihanın serialında rol alacaq - FOTO
O da Neslihanın serialında rol alacaq - FOTO
Sonuncu dəfə "Evlilik hakkında her şey" serialında rol alan aktyor Bertan Asllaninin yeni layihəsi bəlli olub.
Day.Az xəbər verir ki, aktyor "Gecenin ucunda" serialında rol alacaq. Bertan "Cihangir" obrazını canlandıracaq.
Ekran işinin baş rollarını Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal canlandıracaq.
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